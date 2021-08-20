Россия готова предоставить гражданские самолеты для вывоза афганцев в другие страны

Россия готова предоставить свои гражданские самолеты для вывоза из Афганистана любого числа граждан этой страны в другие государства.

Такое решение принято, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала она.

Представитель МИД добавила, что талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду россиян из Афганистана.

Москва планирует организовать несколько чартерных рейсов для вывоза граждан РФ. Посольство попросило россиян до конца дня 22 августа сообщить о своем желании покинуть Афганистан в связи с планируемым вывозом, пишет bfm.ru.

На консульском учете в посольстве в Афганистане находится около 100 граждан России. В основном это этнические афганцы, которые учились в России и СССР, обзавелись семьями и получили гражданство, а потом вернулись на историческую родину.

Накануне Секретарь Совбеза ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан.

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — сказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

По его словам, предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет.