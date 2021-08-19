Секретарь Совбеза ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Власти РФ готовы на диалог с теми силами в стране, которые будут опираться на волю народа и строить благополучное государство.

Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев, передает ТАСС со ссылкой на его интервью «Известиям».

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — сказал Патрушев.

«Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Группировка «Талибан» 15 августа объявила о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. Сейчас он находится в ОАЭ. Эмираты предоставили ему убежище.

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» публично казнили четверых генералов, которые поддерживали прежнюю власть в Афганистане.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.