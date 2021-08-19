19 августа 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Талибы начали публично казнить сторонников прежней власти (видео)

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» публично казнили четверых генералов, которые поддерживали прежнюю власть в Афганистане.

Оружие, Афганистан
Оружие, Афганистан
СС0

Ролик со стадиона, куда террористы согнали жителей Кандагара, выложил один из местных журналистов.

На видео Муслима Ширзада не показана сама казнь. Однако в кадре появляется многотысячная толпа на стадионе, а за кадром оператор утверждает, что террористы согнали мирных жителей наблюдать за публичной казнью, пишет polit.ru.

Среди прочих боевики казнили командира Хашима Регвала, который был близок бывшему начальнику полиции Кандагара, утверждает журналист. Также они расстреляли участников акции в поддержку национального флага страны.

Бывший морской пехотинец из Великобритании Джеймс Глэнси также опубликовал в твиттере фото, где он изображен с афганскими военными.

Глэнси утверждает, что никого из афганцев на снимке уже нет в живых — их, по его словам, казнили боевики.

Группировка «Талибан» 15 августа объявила о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. Сейчас он находится в ОАЭ. Эмираты предоставили ему убежище.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость