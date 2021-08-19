Талибы начали публично казнить сторонников прежней власти (видео)

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» публично казнили четверых генералов, которые поддерживали прежнюю власть в Афганистане.

Ролик со стадиона, куда террористы согнали жителей Кандагара, выложил один из местных журналистов.

На видео Муслима Ширзада не показана сама казнь. Однако в кадре появляется многотысячная толпа на стадионе, а за кадром оператор утверждает, что террористы согнали мирных жителей наблюдать за публичной казнью, пишет polit.ru.

Среди прочих боевики казнили командира Хашима Регвала, который был близок бывшему начальнику полиции Кандагара, утверждает журналист. Также они расстреляли участников акции в поддержку национального флага страны.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

Бывший морской пехотинец из Великобритании Джеймс Глэнси также опубликовал в твиттере фото, где он изображен с афганскими военными.

The Afghans we were with in February, were all executed outside their homes in Kandahar on Thursday. pic.twitter.com/SdTkM7qzmJ — James Glancy (@jaglancy) August 15, 2021

Глэнси утверждает, что никого из афганцев на снимке уже нет в живых — их, по его словам, казнили боевики.

Группировка «Талибан» 15 августа объявила о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. Сейчас он находится в ОАЭ. Эмираты предоставили ему убежище.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.