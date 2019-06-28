Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Китай и Россия при торговле будут вести расчет в национальных валютах, полностью отказавшись от долларов.

Межправительственное соглашение подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, сообщают «Известия».

В соглашении указано, что платежи в рублях и юанях будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая.

Договоренность между Россией и КНР позволит в несколько раз нарастить объемы торговли и избавит предпринимателей из Поднебесной от излишнего налогообложения за использование в расчетах валюты.

Сейчас стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран, пишет ura.ru. На эту систему для облегчения расчетов уже перешли несколько российских банков.

Ранее советник президента РФ Сергей Глазьев призвал соотечественников и российские компании отказаться от доллара. Он также назвал американскую национальную валюту токсичной.