Россия и Украина начали обмен пленными

7 сентября начался обмен пленными между Россией и Украиной. Это в Facebook подтвердил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

Не менее 12 россиян уже помилованы приказом президента Украины Владимира Зеленского, пишет polit.ru.

«‪Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬ ‪Теперь можно сказать, что процесс пошел», — отметил Полозов.

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, вывезли из СИЗО «Лефортово» в Москве. Их в сопровождении ФСБ и ДПС отвезли в правительственный терминал аэропорта Внуково, куда ранее прибыл самолет с украинскими опознавательными знаками.

В киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолет специального летного отряда «Россия».

Отметим, что в различных СМИ звучат разные фамилии и число людей, которых обменяют. Изначально звучала цифра 35 на 35. Затем — 33 на 33.

Ранее altapress. ry писал, что жительница Алтайского края Светлана Агеева, чей сын Виктор отбывает срок в украинской тюрьме по обвинению в терроризме, надеется, что 7 сентября ее сын вернется в Россию. Он может оказаться в обменных списках, но пока об этом ничего не известно.