На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ДНР и Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в Херсоне, Харьковской области и Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В ДНР и Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина РСЗО «HIMARS» производства США. В ДНР уничтожена гаубица «Мста-Б», в ДНР и Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, а также Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в ЛНР и Запорожской области.