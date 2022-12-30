Россия отвергла украинскую «формулу мира», Беларусь сбила украинскую ракету на своей территории, а в РПЦ утвердили новые молитвы за воинов. Что еще произошло 29 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 29 декабря
На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ДНР и Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в Херсоне, Харьковской области и Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В ДНР и Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина РСЗО «HIMARS» производства США. В ДНР уничтожена гаубица «Мста-Б», в ДНР и Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.
Истребительной авиацией ВКС России сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.
Средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, а также Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Президент России Владимир Путин подписал ряд указов и законов, среди которых указ о дополнении Уголовного кодекса статьями, предусматривающими пожизненное лишение свободы за создание диверсионного сообщества, содействие и финансирование диверсий. Также подписан закон об ответственности за публичное осквернение георгиевских лент — документ предусматривает штрафы до 5 млн руб. или лишении свободы на срок до 5 лет.
- МИД Белоруссии заявил послу Украины протест в связи с падением украинской ракеты на белорусской территории — пресс-секретарь министерства. Ранее сообщалось, что белорусские силы ПВО сбили украинскую ракету С-300 над территорией Брестской области
- Над Брянской и Белгородской областями сбиты беспилотники.
- В крупнейших городах Украины, включая Киев и Одессу, произошли взрывы. Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, которую отменили примерно через два часа.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство РФ продлило до 30 июня 2023 года запрет на осуществление международных грузовых автоперевозок по России для недружественных стран, гласит постановление кабмина.
- После сокращения экспорта в ЕС в 2022 году поставки Газпрома на ключевые зарубежные рынки сократились почти вдвое и достигли самого низкого уровня как минимум с начала века, пишет Bloomberg.
- Union Pay ввела лимит на снятие наличных со своих карт, выпущенных российскими банками — 50 тыс. юаней в день и 500 тыс. юаней в год или эквивалент суммы в других валютах.
- Инфляция в России по итогам года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Также он заявил, что падение ВВП страны в 2022 году составит порядка 2,7%, в 2023 году снижение продолжится.
- Российская ассоциация производителей прогнозирует падение экспорта по итогам года в 15%.
- Японские страховые компании в январе продолжат страховать суда в водах РФ.
- В декабре экспорт российской нефти морским путем снизился на 22%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
- Российская компания «Система ПБО», управляющая сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», подала заявку в Узбекистане на регистрацию товарного знака.
- Наиболее состоятельные граждане России потеряли в 2022 году около $92,6 млрд из-за событий вокруг Украины, сообщает Bloomberg.
Реакция политиков
- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что установление потолка цен на нефть деформирует рынок, Россия будет продавать ее по рыночным ценам.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов выступить гарантом мирного договора между Украиной и Россией. В связи с этим она намерена посетить Киев до 24 февраля 2023 года. «Необходимо работать конкретно. Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов, но я была рада во время разговора с Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении», — сказала она.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что российские власти не планируют вести диалог с Киевом на основе предложенной Владимиром Зеленским «формулы мира».
Реакции: люди, сообщества
- Русскоязычная еженедельная газета «Литовский курьер» прекращает с 2023 года свой выпуск. В четверг вышел последний номер издания.
- В день начала военной операции на Украине 24 февраля самые богатые россияне потеряли в общей сложности $46,6 млрд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, они потеряли еще $47 млрд после введения странами Запада антироссийских санкций.
Информация, которую вы могли пропустить
- Нидерланды не будут автоматически предоставлять убежище гражданам РФ, которые уклоняются от мобилизации, сообщает телерадиокорпорация Nederlandse Omroep Stichting со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.
- Священный синод Русской православной церкви утвердил новые молитвы о воинах, в том числе раненых, пленных и пропавших без вести.
Финансы
Официальный курс валют ЦБ РФ на пятницу, 30 декабря:
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Приятной пятницы! Вот, что случилось 28 декабря: «Россия и Турция приступили к созданию газового хаба, в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и Суворову, а в России появится новый ГОСТ на виски».
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