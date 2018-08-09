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9 августа
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Россия «придержит» уникальные разработки в ответ на санкции США

России есть чем ответить на новый пакет санкций США, введенный за якобы использованное в Солсбери химическое оружие, пишет «МК».

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

По словам председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина, если на то будет воля президента РФ Владимира Путина, ответные меры Москвы могут коснуться уникальных разработок.

Например, Россия может запретить импорт в США ракетных двигателей двойного (в том числе военного) назначения РД-180, говорит сенатор.

8 августа госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести через 90 дней, могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.

Объявление о введении новых санкций обрушило российскую национальную валюту.

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