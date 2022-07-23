Россия признала недружественными государствами еще пять стран

Правительство России расширило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Об этом сообщается на сайте кабмина .

Согласно распоряжению российских властей № 1998-р от 20 июля, недружественными признаны еще пять стран: Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

Документ предусматривает ограничение численности людей, с которым дипмиссии этих государств на территории РФ могут заключать трудовые договоры.

«За Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения», — говорится в тексте сообщения.

Действие распоряжения не касается граждан недружественных стран, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.

Напомним, перечень государств, совершающих недружественные действия против России опубликован в мае 2021 года. В список вошли США и Чехия. Для чехов лимит сотрудников составил 19 человек, для американцев — ноль.