Россиян обвинили в любви к рабству

Виктор Ющенко,

бывший президент Украины:

Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии.

Это заявление политик сделал в интервью украинскому телеканалу «112». Также Ющенко привел слова писателя Алексея Толстого, который говорил, что существует две Руси — Киевская, которая отличается высоким культурным уровнем, и Московская — дикая и звериная. Ющенко уточнил, что имеет в виду вторую.

Виктор Ющенко,

бывший президент Украины:

Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.

Канал «360 градусов» пишет, что у историков литературы есть серьезные сомнения в подлинности такого высказывания Толстого. Речь, во-первых, идет не об Алексее Николаевиче, а об Алексее Константиновиче. Так что Ющенко стоило бы знать, что «есть два Толстых». Кроме того, как выясняется, цитата всплыла в интернете в августе 2008 года, после конфликта России и Грузии. И распространили ее, вот незадача, украинские националисты, существенно исказив, а может быть, и полностью выдумав.

Любопытно, что в августе 2018 года Ющенко сравнил с рабами жителей Украины. Он раскритиковал власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — сказал он.