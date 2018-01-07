На Украине предложили признать советский период в истории страны оккупацией

Украина должна признать период пребывания в составе СССР "оккупацией". Такую точку зрения высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, пишут "Известия".
Вятрович считает, что власти должны провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала с 1917 по 1921 год. Затем же в стране был установлен сначала большевистский, а потом коммунистический оккупационные режимы.
"Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период", — заявил Вятрович.
Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе президента Виктора Ющенко. Это государственный орган, который отвечает за "воссоздание справедливой истории украинской нации".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.