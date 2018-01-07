На Украине предложили признать советский период в истории страны оккупацией

Вятрович считает, что власти должны провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала с 1917 по 1921 год. Затем же в стране был установлен сначала большевистский, а потом коммунистический оккупационные режимы.

"Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период", — заявил Вятрович.

Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе президента Виктора Ющенко. Это государственный орган, который отвечает за "воссоздание справедливой истории украинской нации".