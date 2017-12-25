Украинский военный попросил убежища в России из-за дедовщины

Контрактник Вооруженных сил Украины обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Об этом со ссылкой на ПУ ФСБ России по Брянской области сообщает ТАСС.
Как рассказал военнослужащий, он сам оставил воинскую часть из-за неуставных отношений. В погрануправлении пояснили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.
В Генштабе Украины опровергли бегство своего военнослужащего, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что украинский пограничник после выписки из больницы не захотел возвращаться в свою часть и сбежал в Россию. В октябре Генпрокуратура Украины насчитала 16 тысяч дезертиров в рядах ВСУ.
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