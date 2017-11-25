Болтливый волонтер сорвал масштабное наступление украинских военных на Донбасс

Как заявили в штабе 54-й бригады ВСУ, они планировали захватить большую территорию и выйти на окраину Горловки, подконтрольной ДНР. Но один из волонтеров опубликовал в соцсетях информацию о готовящемся наступлении, и военные самопровозглашенной республики подтянули резервы.

"Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности", — прокомментировал ситуацию один из командиров бригады.

22 ноября украинские военные воспользовались хаосом в Луганске и пошли в наступление. Но, как утверждает ТСН, все успехи ограничились захватом поселков Травневое и Гладосово.