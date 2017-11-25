Глава ЛНР ушел в отставку "по состоянию здоровья"

Врио главы ДНР назначен Леонид Пасечник, который ранее занимал пост руководителя министерства госбезопасности республики.

"Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики вплоть до предстоящих выборов", — заявил Пасечник.

Новый глава ЛНР заявил о приверженности минским соглашениям по Донбассу и пообещал, что ЛНР будет последовательно исполнять взятые на себя обязательства.

Плотницкий займет пост уполномоченного от ЛНР по выполнению Минских соглашений.