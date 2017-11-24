Бизнес-политика самопровозглашения: в сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Москву

23 ноября писатель Захар Прилепин рассказал, что Плотницкий прилетел в столицу из Ростова-на-Дону экономклассом.

В аэропорту его встречали двое "молодых, веселых, московских" оперативников, пишет Lenta.ru.

Официально об отъезде Плотницкого из Луганска ничего не сообщалось. Он совпал с сообщением министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, согласно которому спецслужбы обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки. По его словам, диверсанты работали под командованием спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет "Новая газета".

Сейчас на улицах Луганска, как говорят местные жители, стало меньше вооруженных людей и военной техники, пишет bfm.ru.

Самый известный бизнес, который связывают с главой ЛНР, — сеть продуктовых универсамов "Народный". Правда, сами жители Луганска называют ее "Антинародной" из-за высоких цен и сообщений о том, что якобы туда попадает гуманитарная помощь для Донбасса.

Раньше это была украинская сеть продуктовых универсамов "АТБ", принадлежащая группе днепропетровских коммерсантов. А потом, как писали СМИ, луганская часть магазинов перешла под контроль жены Плотницкого Ларисы, а донецкая — к жене Захарченко Наталье.

В прессе появились версии, что якобы после так называемой национализации предприятий Рината Ахметова и других украинских бизнесменов Игорь Плотницкий превратил их в личный бизнес. И эта жадность пришлась не по вкусу местным силовикам.

На самом деле ситуация выглядит немного иначе. Активы Ахметова не стали активами Плотницкого. Национализированными предприятиями управляет компания "Внешторгсервис", связанная с украинским крупным бизнесменом Сергеем Курченко. Благодаря ей обходными путями и идет экспорт угля из ДНР и ЛНР. И, скорее, борьба сейчас идет за контроль над этими экономическими потоками. Причем, если Плотницкий проиграет, Ринат Ахметов рискует не вернуть свои активы никогда.

Борис Рожин,

военный эксперт центра Военно-политической журналистики:

— По ходу войны, когда Ахметов играл на обе стороны, представители были и в Москве, и в Луганске. То есть эти активы начали камуфлироваться, передаваться другим лицам. И в теории Ахметов еще может рассчитывать, что когда-то он тем или иным способом сможет вернуть или компенсировать это. Но если Плотницкий проиграет, а те структуры экономические, которые были завязаны на политический блок республики, потерпят неудачу, то, скорее всего, на собственности Ахметова можно будет поставить крест.

Впрочем, в Луганске были национализированы только три предприятия Ахметова — "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Краснодонуголь". Все-таки основные активы Ахметова и Сергея Таруты (президент ФК "Металлург", Донецк) были в Донецке, а Луганск считался вотчиной Александра Ефремова, бывшего луганского губернатора, который накануне Майдана возглавлял фракцию Партии регионов.

Энрике Менендес,

бывший донецкий предприниматель:

— Ефремов был всю жизнь связан с той же угольной сферой. И я думаю, что его клан является одним из самых проигравших ситуацию, потому что они проиграли дважды. Первый раз, когда в 2014 году они абсолютно выпустили из своих рук контроль над районом, позволили людям захватить власть, а потом еще потеряли от украинской правоохранительной системы. Как вы знаете, Ефремов сейчас сидит. Я думаю, что доля многих его активов тоже печальна. Я абсолютно уверен, что попытка расширять свою зону влияния Плотницким, она была абсолютно беспредельной, и об этом говорили очень многие инсайдеры в ЛНР начиная еще с 2015 года, что Плотницкий абсолютно не имеет никаких внутренних ограничителей и пытается контролировать абсолютно все. Если вы посмотрите на ЛНР, то в ЛНР было гораздо больше убийств конкурентов, своих же соратников, каких-то посадок. Все это свидетельствует о том, что там есть огромный передел, который ничем не отличается от криминальных разборок 1990-х годов.

В ДНР на официальном уровне признали участие своих вооруженных формирований в событиях в Луганске. Ранее на это указывали многочисленные свидетельства очевидцев. Так, жители ЛНР отмечали, что неизвестные силовики говорят с региональным акцентом, но плохо ориентируются на местности. Именно это натолкнуло их на мысль о том, что традиционно вежливые, но молчаливые люди прибыли не из России, а из соседней республики, пишет Lenta.ru.

В Луганске уже обсуждают возможное объединение с Донецком: с таким призывом к главе ДНР Александру Захарченко обратился командир отряда луганского ополчения "Брянка" Дмитрий Пиндюрин.