Франция, Германия и Польша призвали российских военных вернуться на Донбасс

В заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства, лидеры двух европейских стран призвали все стороны конфликта выполнять свои обязанности по подписанным ранее соглашениям "чтобы смягчить страдания людей".



С призывом вернуть российских офицеров в СЦКК выступила и Польша. Поляки отмечают, что количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года. По мнению польских дипломатов, вывод российских представителей из СЦКК стал "фактором, способствующим увеличению напряжения".



Российские представители в СЦКК покинули Донбасс 20 декабря. Как сообщил президент РФ Владимир Путин по телефону Ангеле Меркель, российским военным в этой миссии мешали украинские власти.

В Кремле не исключают, что российские наблюдатели могут вернуться в Донбасс. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва готова подумать об этом, если Киев прекратит "провокационные действия" в отношении российских военных и "даст им работать".

"Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать", - прокомментировал ситуацию в своем твиттере председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Факт

С 1 января Украина вводит на границе биометрический контроль, а это неприемлемо для российских военнослужащих.