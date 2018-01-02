Украинские националисты провели шествие в честь дня рождения Бандеры

Изначально в шествии приняли участие 600 человек, но впоследствии количество участников марша выросло до 1000 человек. Они прошли от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где "на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки", отмечает агентство.



Помимо факелов часть демонстрантов несла флаги украинской ультраправой партии "Свобода", "Правого сектора" (запрещена в России) и "Национального корпуса". Во главе шествия участники несли растяжку с надписью: "За славу героев, за будущее детей", пишет РБК.