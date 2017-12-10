92% телезрителей украинского телеканала просят вернуть власть Януковича

В эфире украинского телеканала NewsOne 9 декабря прошел опрос, в результате которого 92% участников проголосовали за возвращение Виктора Януковича, сообщает РИА "Новости".
В эфире программы "Субъективные итоги с Анной Герман" участвовали 47181 человек. Зрители отвечали на вопрос "Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?" 92% из них ответили, что им хотелось бы вернуть то власть, которая была в стране до Евромайдана. О приверженности режиму Петра Порошенко высказались лишь 8% опрошенных.
Напомним, что телеканал NewsOne вызывает недовольство у украинских радикалов. Так 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве, заявив о несогласии с его политикой. Они потребовали извинений от владельца канала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева, который публично назвал "евромайдан" госпереворотом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.