92% телезрителей украинского телеканала просят вернуть власть Януковича

В эфире программы "Субъективные итоги с Анной Герман" участвовали 47181 человек. Зрители отвечали на вопрос "Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?" 92% из них ответили, что им хотелось бы вернуть то власть, которая была в стране до Евромайдана. О приверженности режиму Петра Порошенко высказались лишь 8% опрошенных.

Напомним, что телеканал NewsOne вызывает недовольство у украинских радикалов. Так 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве, заявив о несогласии с его политикой. Они потребовали извинений от владельца канала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева, который публично назвал "евромайдан" госпереворотом.