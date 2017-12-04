Разбился экстремал, фигурант дела о покраске звезды в цвет украинского флага на сталинской высотке

СМИ сообщили о смерти бейсджампера Александра Погребова, ставшего фигурантом дела о покраске звезды на высотке на Котельнической набережной в Москве. Информацию о его смерти подтвердила и его адвокат, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло 1 декабря при прыжке в Баксанском ущелье. Ранее в МЧС сообщили, что спасатели нашли тело парапланериста, пропавшего после совершения полета в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Тело спортсмена нашли в реке в ущелье. По словам спасателей, вероятнее всего, у него не раскрылся парашют, он упал в реку, и его затащило под лед.
Александр Погребов и трое его товарищей были оправданы по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки в Москве. Они более года находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, что они не участвовали в вандализме. Звезду, по данным следствия, раскрасил украинский руфер Павел Ушивец, пишет bfm.ru.
В июле при выполнении прыжка в швейцарских горах погиб другой фигурант дела о покраске звезды — бейсджампер Алексей Широкожухов
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