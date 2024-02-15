Россиян обяжут впускать газовщиков в квартиры

В случае отказа сотруднику в доступе к газовому оборудованию организация вправе обратиться в суд, сообщает ТАСС .

Также в случае отказа от выполнения работ по техобслуживанию ужесточат административную ответственность.

Штрафы увеличат в пять раз:

от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан,

от 25 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц,

от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Законопроект готовят уже ко второму чтению. Рассматривают возможность отключения газа в качестве штрафной меры.

Ранее жители Алтайского края возмущались разницей цен на газ в районах. Так, в Ключевском и Алейском районах цены на газ достигают почти 29 рублей за литр.

В Барнауле тем временем цена на газ - 23,40 рублей за литр.

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