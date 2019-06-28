Россияне перечислили имена возможных преемников Путина

По этому поводу избиратели оставили массу комментариев.

«Я считаю, что очень грамотный и хорошо будет смотреться президентом <глава МИД РФ Сергей> Лавров», «Что гадать, это будет господин <министр обороны РФ Сергей> Шойгу», «Я думаю, <председателя Госдумы Вячеслава> Володина сделает».

Также россияне называли возможными преемниками главу Чечни Рамзана Кадырова и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишет ura.ru.

Некоторые вообще отказались выбирать преемника и решили, что Путин должен и дальше управлять страной: «Путин — президент и настоящий лидер России. Я доверяю президенту». Другие посоветовали соперникам Путина даже «не мечтать, что он уйдет».

Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times признался, что думает о выборе преемника с 2000 года. Однако, как заметил российский лидер, президента все равно будет выбирать народ.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией и назвал статью «вольными упражнениями», которые не имеют отношения к тому, что обсуждается в администрации президента.