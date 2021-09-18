Россияне потребовали от властей не блокировать мобильную связь в районах ЧС

«Лучше бороться с митингами менее опасными инструментами», — указывают авторы обращения.
Они предупреждают — из-за того, что «какой-то деятельный генерал почувствует угрозу государственности России», могут пострадать невинные люди. Например, из-за выключенной мобильной связи человек, находящийся «в заблокированном зале горящего торгового центра или в утопающем от наводнения доме», не сможет позвонить своим близким.
Авторы инициативы считают, что аргументация, приводимая ведомством в поддержку запретительной меры, не выдерживает критики.
Они сомневаются, что в зоне ЧС работа сотовых сетей приведет к «помехам для поискового оборудования», о чем заявляют в министерстве.
«Какого оборудования: собак, миноискателей?» — с иронией интересуются граждане.
И напоминают, что «сотовая связь спасла больше людей, чем все поисковое оборудование вместе взятое».
Довод о том, что экстренные «службы не могут дозвониться», тоже кажется противникам блокировки несостоятельным, пишет «Росбалт». Это легко решается с помощью приоритезации трафика настройками у сотовых операторов, сообщают они.
Ранее Минцифры подготовило постановление правительства РФ, которое позволит уже с марта будущего года ограничивать и полностью блокировать любые сети и средства связи во время чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.
Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
Предложения соответствующего координационного органа доводятся до Минцифры с использованием любых видов связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и рассматриваются незамедлительно.