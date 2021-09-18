Россияне потребовали от властей не блокировать мобильную связь в районах ЧС

Настоящей целью, стоящей за планами федеральных чиновников блокировать мобильную связь в российских районах, где введено чрезвычайное положение, является противодействие протестующим — это несет угрозу жизням сограждан, уверены россияне, поддержавшие адресованную Минцифры интернет-петицию .

«Лучше бороться с митингами менее опасными инструментами», — указывают авторы обращения.

Они предупреждают — из-за того, что «какой-то деятельный генерал почувствует угрозу государственности России», могут пострадать невинные люди. Например, из-за выключенной мобильной связи человек, находящийся «в заблокированном зале горящего торгового центра или в утопающем от наводнения доме», не сможет позвонить своим близким.

Авторы инициативы считают, что аргументация, приводимая ведомством в поддержку запретительной меры, не выдерживает критики.

Они сомневаются, что в зоне ЧС работа сотовых сетей приведет к «помехам для поискового оборудования», о чем заявляют в министерстве.

«Какого оборудования: собак, миноискателей?» — с иронией интересуются граждане.

И напоминают, что «сотовая связь спасла больше людей, чем все поисковое оборудование вместе взятое».

Довод о том, что экстренные «службы не могут дозвониться», тоже кажется противникам блокировки несостоятельным, пишет «Росбалт». Это легко решается с помощью приоритезации трафика настройками у сотовых операторов, сообщают они.

Ранее Минцифры подготовило постановление правительства РФ, которое позволит уже с марта будущего года ограничивать и полностью блокировать любые сети и средства связи во время чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Предложения соответствующего координационного органа доводятся до Минцифры с использованием любых видов связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и рассматриваются незамедлительно.