Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Россияне высказались на тему советской власти и нынешней

Опрошенные «Левада-центром» россияне заявили, что они относятся более положительно к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов, чем к современной российской, пишут «Ведомости».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Так, 29% россиян назвали советскую власть «близкой людям», 25% — сильной, 22% — справедливой.

Говоря о современной власти, респонденты чаще использовали негативные характеристики: 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% — далекой от народа, 24% — бюрократичной, пишет polit.ru.

Подобный расклад сохранялся даже в самые благоприятные для современной власти годы, например, в 2008 году и в 2015—2016 годах, отметили социологи.

Ранее 38% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока в 2024 году.

При этом большинство россиян поддерживают жесткое подавление несанкционированных митингов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость