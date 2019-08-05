Россияне высказались на тему советской власти и нынешней

Так, 29% россиян назвали советскую власть «близкой людям», 25% — сильной, 22% — справедливой.
Говоря о современной власти, респонденты чаще использовали негативные характеристики: 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% — далекой от народа, 24% — бюрократичной, пишет polit.ru.
Подобный расклад сохранялся даже в самые благоприятные для современной власти годы, например, в 2008 году и в 2015—2016 годах, отметили социологи.
Ранее 38% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока в 2024 году.
При этом большинство россиян поддерживают жесткое подавление несанкционированных митингов.