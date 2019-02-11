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Политика

Россияне высказались о доверии чиновникам

Доля граждан, не доверяющих чиновникам, достигла максимума — 52%. Это на 15% больше в сравнении с 2018 годом, следует из исследования «Левада-центра».

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства.
instagram.com/petrpetrovitch

В правдивость государственных служащих верят лишь 12% респондентов, остальные пока что не определились.

Переломным моментом стало объявление о повышении пенсионного возраста.

Россияне считают, что обычные люди соблюдают закон, а государство нет. Согражданам доверяют 37% опрошенных, и только 25% считают лжецами всех вокруг.

«Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения. Хотя недоверие к чиновникам существовало всегда и растет после каждого ухудшения ситуации», — цитирует «Ридус» директора «Левада-центра» Льва Гудкова.

Эксперт отмечает, что в России довольно низкий уровень межличностного и институционального доверия, многие доверяют только своей семье, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что рекордное число россиян считает, что страна идет по неверному пути.

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