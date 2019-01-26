Российская частная военная компания защищает Мадуро в Венесуэле от оппозиции, пишут в американских СМИ

Военные наемники из «ЧВК Вагнера» появились в Венесуэле, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters . Россияне отправились в Латинскую Америку, чтобы защищать венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишут в американском информагентсве.

Источники Reuters говорят, что члены частной военной компании уже находятся в столице страны Каракасе. По их данным, первая группа военных прибыла в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, вторая — «недавно». И это связано напрямую с защитой Мадуро от оппозиции, пишет информационное агентство.

Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, который, как пишет Reuters, «связан с российскими военными компаниями», в разговоре с агентсвом сообщил, что количество российских наемников в Венесуэле достигает 400 человек. Ссылаясь на контакты в российской в российской государственной безопасности, господин Шабаев сказал, что наемники вылетели в Венесуэлу «в начале этой недели, за день или два до начала протестов оппозиции». Задачей наемников в Венесуэле является защита Николаса Мадуро от любых попыток сторонников оппозиции арестовать его, считает Евгений Шабаев.

По его данным, члены частной охранной компании летели через Кубу. Военные прибыли в Гавану на двух чартерных самолетах, а оттуда небольшими группами коммерческими рейсами прилетели в Венесуэлу.

Однако посол России в Венесуэле Владимир Заемский, заявил «РИА Новости», что информация Reuters — «утка». «Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная „утка“», — сказал он.

Протесты в Венесуэле

23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и большинство стран Запада. Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году. При том, что на состоявшихся в мае 2018 года выборах, он заручился поддержкой 67,79% избирателей.