20 февраля
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Политика

Российские чиновники перепутали императрицу Елизавету Петровну с королевой Елизаветой II

Российскую императрицу Елизавету Петровну перепутали с английской королевой Елизаветой II чиновники в Оренбурге, сообщает 56orb.ru.

Елизавета II
Елизавета II
ru.wikipedia.org

К юбилею региона решили провести специальную краеведческую викторину.

И поведали для начала, как образовался регион — в 1744 году указ об основании губернии подписала императрица Елизавета II. Но такой императрицы в России не было. Видимо, спутали с королевой Великобритании.

На самом деле именной Указ был подписан императрицей Елизаветой Петровной, указывает Газета.Ru.

Ранее в мэрии Барнаула утвердили кодекс этики для чиновников. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.

Согласно основным правилам кодекса, служащий должен добросовестно исполнять должностные обязанности.

Чиновники обязаны противодействовать коррупции, не допускать принуждения коллег к участию в деятельности политических партий и других общественных объединений.

В общении с гражданами и коллегами чиновник должен быть дружелюбным и воздержаться от грубостей, угроз, оскорблений.

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