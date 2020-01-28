Российские депутаты отказались летать бизнес-классом

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода отказались от собственной инициативы платить из бюджета за дорогие отели и полеты бизнес-классом.

В новой редакции положения о расходах раскритикованная городская дума урезала представительские расходы.

Комиссия по местному самоуправлению поддержала проект документа, по которому члены гордумы смогут получить компенсации только за услуги эконом-класса, получение визы. Депутаты, работающие на постоянной основе, смогут получать командировочные, пишет News.ru.

Гордума отказалась увеличить нагрузку на нижегородский бюджет и согласилась оплачивать командировки из собственных средств. Отказ от дополнительных расходов в думе, в январе едва не обязавшей мэрию платить за роскошные командировки, объяснили «трудностями городского бюджета».