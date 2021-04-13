Российские дипломаты упрекнули Госдеп в том, что там забыли имя Гагарина

Госдепартамент США не упомянул имя первого космонавта Юрия Гагарина в посте о первом полете человека в космос.

Американские коллеги уже не в первый раз демонстрируют беспамятство в том, что касается истории освоения космоса, говорится в заявлении посольства РФ в США на странице в Facebook.

Ранее внешнеполитическое ведомство США опубликовало сообщение по случаю 60-летия пребывания человека в космосе.

«В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которое способствует освоению космического пространства», — говорилось в заявлении Госдепа.

Эти слова сопровождались фотографией американского астронавта.

В российском посольстве напомнили — Генеральная ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю. А. Гагарине, пишет bfm.ru.

«В этот день 60 лет назад, в 1961 году, он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли», — отмечается в сообщении.

Российское дипведомство предложило американским коллегам ознакомиться с бюстом космического первопроходца в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне либо других американских городах, где находятся скульптуры Гагарина.

12 апреля президент РФ Владимир Путин побывал в Парке покорителей космоса в Саратовской области на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.