Российские левые силы начинают выборы единого кандидата на предстоящие выборы президента

Левопатриотические силы, готовясь к мартовским выборам президента РФ, уже по традиции решили объединиться и выбрать единого кандидата, которого позже предложат выдвинуть от КПРФ. Праймериз, которые организовал «Левый фронт» и его координатор Сергей Удальцов, стартуют 21 ноября.

Тысячи обращений

Голосование пройдет онлайн, поучаствовать в нем могут все желающие в течение 10 дней – с 21 по 30 ноября. Система выбора будет рейтинговая, голос можно отдать нескольким кандидатам. 1 декабря подведут итоги.

Победителя или кого-то из лидеров предложат выдвинуть от КПРФ в качестве единого кандидата на президентских выборах.

Праймериз должны были начаться еще в середине месяца, но возникли политические и технические нюансы. Во-первых, участников оказалось больше, чем предполагалось. По словам Удальцова, обращений было тысячи. И каждый вариант надо было тщательно обсудить.

К примеру, Игорь Стрелков находится в СИЗО под уголовным делом об экстремизме, и неясно, сможет ли он вообще участвовать в выборах, однако выдвижение посчитали актом моральной поддержки, пишет "Независимая газета".

Во-вторых, сайт праймериз решили еще раз тщательно протестировать на предмет безопасности и систем верификации голосующих, чтобы избежать взломов и накруток.

Флаги КПРФ. Анна Зайкова.

Видные фигуры

В список для голосования попали все яркие политики лево-патриотического направления – всего 33 кандидата, которых предложили сторонники и избиратели.

Наиболее видных фигур среди участников, конечно, две: лидер КПРФ Геннадий Зюганов и Павел Грудинин, который был кандидатом в президенты в 2018 году.

Помимо них широко представлены «красные управленцы»: глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Здесь же – бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы Сергей Левчено.

Были выдвинуты и оба потенциальных преемника Зюганова – первый зампред ЦК Юрий Афонин и зампред ЦК Дмитрий Новиков. А также депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, Алексей Куринный и Михаил Матвеев.

Геннадий Зюганов. kremlin.ru

Не от КПРФ претендентами стали гендиректор «Череповецкого литейно-механического завода» Владимир Боглаев, руководитель «Третьей силы» Игорь Скурлатов, глава «Армии движения защитников Отечества» Иван Отраковский, экономист левого толка Сергей Глазьев и депутат Госдумы от «СРЗП» Михаил Делягин.

Кроме того, среди кандидатов оказалось достаточно женщин, а именно: депутаты Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова и Нина Останина, член президиума ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, профессор МГУ Елена Ведута и представитель Революционной рабочей партии Галина Дмитриева.

Полный список можно посмотреть на сайте "Левого фронта" и там же следить за новостями.

Выборы. Олег Богданов

Вежливая дистанция

Несмотря на то, что представителей от КПРФ записано много, сама партия, хоть и должна стать ключевым звеном, вежливо дистанцируется от инициативы.

«КПРФ сказали, что с удовольствием понаблюдают, но решение принимать будут сами. Да и вообще каждая партия будет разыгрывать свою историю», — говорит политолог Константин Лукин.

КПРФ гораздо более интересна монополия на выборах, впрочем, как и остальным. К тому же, у КПРФ и «Левого фронта» разные возможности, поэтому коммунисты будут принимать решение в зависимости от того, кто окажется в лидерах по итогам праймериз.

Это может быть согласованный коммунистами будущий кандидат в президенты, а может быть и кто-то неожиданный. И во втором случае нельзя утверждать, что КПРФ примут положительное решение.

В любом случае, итоги отбора пригодятся не только для внутренних решений партии, но и для диалога с Кремлем о выборах президента.

Кстати, в 2017 году левый праймериз проходили в два тура. Тогда Грудинин победил по итогам второго тура, хотя в первом лидером стал один из первоначальных основателей «Яблока» и оппозиционный публицист Юрий Болдырев.

В том году кандидатов было аж 77, а голосовали за них 12 тыс. избирателей в первом туре и более 15 тыс. во втором.