Российские левые силы начинают выборы единого кандидата на предстоящие выборы президента

Тысячи обращений
Голосование пройдет онлайн, поучаствовать в нем могут все желающие в течение 10 дней – с 21 по 30 ноября. Система выбора будет рейтинговая, голос можно отдать нескольким кандидатам. 1 декабря подведут итоги.
Победителя или кого-то из лидеров предложат выдвинуть от КПРФ в качестве единого кандидата на президентских выборах.
Праймериз должны были начаться еще в середине месяца, но возникли политические и технические нюансы. Во-первых, участников оказалось больше, чем предполагалось. По словам Удальцова, обращений было тысячи. И каждый вариант надо было тщательно обсудить.
К примеру, Игорь Стрелков находится в СИЗО под уголовным делом об экстремизме, и неясно, сможет ли он вообще участвовать в выборах, однако выдвижение посчитали актом моральной поддержки, пишет "Независимая газета".
Во-вторых, сайт праймериз решили еще раз тщательно протестировать на предмет безопасности и систем верификации голосующих, чтобы избежать взломов и накруток.
Видные фигуры
В список для голосования попали все яркие политики лево-патриотического направления – всего 33 кандидата, которых предложили сторонники и избиратели.
Наиболее видных фигур среди участников, конечно, две: лидер КПРФ Геннадий Зюганов и Павел Грудинин, который был кандидатом в президенты в 2018 году.
Помимо них широко представлены «красные управленцы»: глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Здесь же – бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы Сергей Левчено.
Были выдвинуты и оба потенциальных преемника Зюганова – первый зампред ЦК Юрий Афонин и зампред ЦК Дмитрий Новиков. А также депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, Алексей Куринный и Михаил Матвеев.
Не от КПРФ претендентами стали гендиректор «Череповецкого литейно-механического завода» Владимир Боглаев, руководитель «Третьей силы» Игорь Скурлатов, глава «Армии движения защитников Отечества» Иван Отраковский, экономист левого толка Сергей Глазьев и депутат Госдумы от «СРЗП» Михаил Делягин.
Кроме того, среди кандидатов оказалось достаточно женщин, а именно: депутаты Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова и Нина Останина, член президиума ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, профессор МГУ Елена Ведута и представитель Революционной рабочей партии Галина Дмитриева.
Полный список можно посмотреть на сайте "Левого фронта" и там же следить за новостями.
Вежливая дистанция
Несмотря на то, что представителей от КПРФ записано много, сама партия, хоть и должна стать ключевым звеном, вежливо дистанцируется от инициативы.
«КПРФ сказали, что с удовольствием понаблюдают, но решение принимать будут сами. Да и вообще каждая партия будет разыгрывать свою историю», — говорит политолог Константин Лукин.
КПРФ гораздо более интересна монополия на выборах, впрочем, как и остальным. К тому же, у КПРФ и «Левого фронта» разные возможности, поэтому коммунисты будут принимать решение в зависимости от того, кто окажется в лидерах по итогам праймериз.
Это может быть согласованный коммунистами будущий кандидат в президенты, а может быть и кто-то неожиданный. И во втором случае нельзя утверждать, что КПРФ примут положительное решение.
В любом случае, итоги отбора пригодятся не только для внутренних решений партии, но и для диалога с Кремлем о выборах президента.
Кстати, в 2017 году левый праймериз проходили в два тура. Тогда Грудинин победил по итогам второго тура, хотя в первом лидером стал один из первоначальных основателей «Яблока» и оппозиционный публицист Юрий Болдырев.
В том году кандидатов было аж 77, а голосовали за них 12 тыс. избирателей в первом туре и более 15 тыс. во втором.