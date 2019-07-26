Моряков с задержанного на Украине танкера отпустили в Россию

Российские моряки, которые находились на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передаёт «Интерфакс».

Сообщается, что экипаж российского судна уже пересек границу Молдавии, откуда позже вылетит в Россию.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе» в порту Измаил Одесской области. Сотрудники СБУ провели обыск на судне, изъяли документы, бортовые журналы и записи радиопереговоров и допросили экипаж.

В свою очередь, в Совфеде ситуацию назвали незаконной, поскольку задерживать судно таким образом можно только по решению суда. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что задержание российского танкера на Украине — пиратство. По его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева