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Политика

Моряков с задержанного на Украине танкера отпустили в Россию

Российские моряки, которые находились на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передаёт «Интерфакс».

Танкер в море.
Танкер в море.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Сообщается, что экипаж российского судна уже пересек границу Молдавии, откуда позже вылетит в Россию.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе» в порту Измаил Одесской области. Сотрудники СБУ провели обыск на судне, изъяли документы, бортовые журналы и записи радиопереговоров и допросили экипаж.

В свою очередь, в Совфеде ситуацию назвали незаконной, поскольку задерживать судно таким образом можно только по решению суда. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что задержание российского танкера на Украине — пиратство. По его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева

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