Российские военные разблокировали Северо-Крымский канал для подачи воды на полуостров

По его словам, российские войска вышли к Херсону, что «позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», пишет РБК.

По каналу вода поступала из Днепра в Крым до 2014 года, после вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла его с помощью дамбы.

После начала военной операции России на Украине глава Крыма Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о своем решении начать военную операцию в Донбассе после обращения Донецкой и Луганской народных республик.

По словам российского лидера, действия России — вынужденные.

«Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. Честно говоря, я удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — заявил Путин.

О водной блокаде

Сейчас власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады, пишет РИА Новости. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Иск

Подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена. Иск предъявят государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственного агентства водных ресурсов Украины и управления Северо-Крымского канала.