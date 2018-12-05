Российским чиновникам запретили печатать документы популярными шрифтами

Подробно о причинах запрета рассказывается в методичке, которая была разослана во все органы власти, пишет ura.ru.
Чтобы выйти из ситуации, чиновникам всех уровней предлагают переходить на программное обеспечение отечественного производства. Это касается и операционной системы, и «Офиса». Взамен заграничных шрифтов чиновникам предлагают использовать российские или импортные, которые имеют открытую лицензию и распространяются бесплатно.
Однако при этом шрифты должны минимально отличаться от запрещенных аналогов, чтобы не исказить структуру текста документов при переходе. Например, это могут быть шрифты PT Astra и Liberation.