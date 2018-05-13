Как защитить компьютер: рейтинг антивирусов 2018

Avast Free Antivirus

Лицензия: бесплатная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: есть

Система предотвращения вторжений: нет

Работа в облаке: есть

Avast Free Antivirus бережно обращается с файлами на компьютере: он позволяет автоматически помещать подозрительные объекты в "песочницу". Кроме того, новая версия Avast имеет функцию удаленной поддержки.

AVG Anti-Virus Free

Лицензия: бесплатная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: нет

Система предотвращения вторжений: нет

Работа в облаке: нет

AVG Anti-Virus Free "умеет" проверять почтовый трафик. Функция Link Scanner позволяет проверить сайт, не заходя на него.

ESET NOD32 Smart Security

Лицензия: пробная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: есть

Система предотвращения вторжений: есть

Работа в облаке: есть

Функция Anti-Theft позволяет найти потерянный ноутбук. Антивирус предоставляет возможность создать загрузочный диск для поврежденной системы. У NOD32 довольно высокое потребление системных ресурсов, но аспекты его работы можно настроить и оптимизировать.

Dr.Web Antivirus

Лицензия: пробная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: нет

Система обнаружения вторжений: нет

Система предотвращения вторжений: нет

Работа в облаке: нет

Dr.Web Antivirus для защиты от хакеров имеет персональный сетевой экран. Антивирус не замедляет работу компьютера и имеет максимально упрощенный интерфейс.

Антивирус Касперского

Лицензия: пробная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: есть

Система предотвращения вторжений: есть

Работа в облаке: есть

Существуют версии Kaspersky Free 2018 для Windows, Android и iOS. Есть возможность синхронизации учетной записи между компьютерами и мобильными устройствами. Зачастую антивирус невозможно установить на зараженный компьютер.

Материал подготовлен на основе открытых источников