Как защитить компьютер: рейтинг антивирусов 2018

Сегодня, 13:46.
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Рынок программного обеспечения предлагает пользователям тысячи антивирусных программ. Altapress.ru рассказывает, чем различаются несколько популярных антивирусов и какие преимущества есть у каждого из них.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер. Фото: СС0.

Avast Free Antivirus

Лицензия: бесплатная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: есть

Система предотвращения вторжений: нет

Работа в облаке: есть

Avast Free Antivirus бережно обращается с файлами на компьютере: он позволяет автоматически помещать подозрительные объекты в "песочницу". Кроме того, новая версия Avast имеет функцию удаленной поддержки.

Интернет. Компьютеры.
Интернет. Компьютеры.

AVG Anti-Virus Free

Лицензия: бесплатная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: нет

Система предотвращения вторжений: нет

Работа в облаке: нет

AVG Anti-Virus Free "умеет" проверять почтовый трафик. Функция Link Scanner позволяет проверить сайт, не заходя на него.

Клавиатура. Антивирус.
Клавиатура. Антивирус

ESET NOD32 Smart Security

Лицензия: пробная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: есть

Система предотвращения вторжений: есть

Работа в облаке: есть

Функция Anti-Theft позволяет найти потерянный ноутбук. Антивирус предоставляет возможность создать загрузочный диск для поврежденной системы. У NOD32 довольно высокое потребление системных ресурсов, но аспекты его работы можно настроить и оптимизировать.

Карта. Антивирус. Безопасность.
Карта. Антивирус. Безопасность

Dr.Web Antivirus

Лицензия: пробная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: нет

Система обнаружения вторжений: нет

Система предотвращения вторжений: нет

Работа в облаке: нет

Dr.Web Antivirus для защиты от хакеров имеет персональный сетевой экран. Антивирус не замедляет работу компьютера и имеет максимально упрощенный интерфейс.

Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет.
Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет.

Антивирус Касперского

Лицензия: пробная

Русский язык: есть

Поддержка: есть

Сканирование во время загрузки: есть

Система обнаружения вторжений: есть

Система предотвращения вторжений: есть

Работа в облаке: есть

Существуют версии Kaspersky Free 2018 для Windows, Android и iOS. Есть возможность синхронизации учетной записи между компьютерами и мобильными устройствами. Зачастую антивирус невозможно установить на зараженный компьютер.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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