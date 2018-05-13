Как защитить компьютер: рейтинг антивирусов 2018

Рынок программного обеспечения предлагает пользователям тысячи антивирусных программ. Altapress.ru рассказывает, чем различаются несколько популярных антивирусов и какие преимущества есть у каждого из них.
Avast Free Antivirus
Лицензия: бесплатная
Русский язык: есть
Поддержка: есть
Сканирование во время загрузки: есть
Система обнаружения вторжений: есть
Система предотвращения вторжений: нет
Работа в облаке: есть
Avast Free Antivirus бережно обращается с файлами на компьютере: он позволяет автоматически помещать подозрительные объекты в "песочницу". Кроме того, новая версия Avast имеет функцию удаленной поддержки.
AVG Anti-Virus Free
Лицензия: бесплатная
Русский язык: есть
Поддержка: есть
Сканирование во время загрузки: есть
Система обнаружения вторжений: нет
Система предотвращения вторжений: нет
Работа в облаке: нет
AVG Anti-Virus Free "умеет" проверять почтовый трафик. Функция Link Scanner позволяет проверить сайт, не заходя на него.
ESET NOD32 Smart Security
Лицензия: пробная
Русский язык: есть
Поддержка: есть
Сканирование во время загрузки: есть
Система обнаружения вторжений: есть
Система предотвращения вторжений: есть
Работа в облаке: есть
Функция Anti-Theft позволяет найти потерянный ноутбук. Антивирус предоставляет возможность создать загрузочный диск для поврежденной системы. У NOD32 довольно высокое потребление системных ресурсов, но аспекты его работы можно настроить и оптимизировать.
Dr.Web Antivirus
Лицензия: пробная
Русский язык: есть
Поддержка: есть
Сканирование во время загрузки: нет
Система обнаружения вторжений: нет
Система предотвращения вторжений: нет
Работа в облаке: нет
Dr.Web Antivirus для защиты от хакеров имеет персональный сетевой экран. Антивирус не замедляет работу компьютера и имеет максимально упрощенный интерфейс.
Антивирус Касперского
Лицензия: пробная
Русский язык: есть
Поддержка: есть
Сканирование во время загрузки: есть
Система обнаружения вторжений: есть
Система предотвращения вторжений: есть
Работа в облаке: есть
Существуют версии Kaspersky Free 2018 для Windows, Android и iOS. Есть возможность синхронизации учетной записи между компьютерами и мобильными устройствами. Зачастую антивирус невозможно установить на зараженный компьютер.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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