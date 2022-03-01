Российский дипломат надеется, что Бог не допустит использования ядерных вооружений

«Что касается использования ядерных вооружений, надеюсь, Бог этого не допустит», — указал Небензя на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Россия была бы готова применить ядерное оружие.
Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшейся 27 февраля, приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства, пишет Газета.Ru.
По словам российского лидера, такое решение — ответ на агрессивные высказывания высших руководителей НАТО.
Что произошло
Отношения России и Запада резко ухудшились после 24 февраля, когда началась специальная операция ВС РФ на Украине.