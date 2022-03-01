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Политика

Российский дипломат надеется, что Бог не допустит использования ядерных вооружений

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что кризис вокруг Украины не приведет к использованию ядерного оружия, пишет «Интерфакс».

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

«Что касается использования ядерных вооружений, надеюсь, Бог этого не допустит», — указал Небензя на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Россия была бы готова применить ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшейся 27 февраля, приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства, пишет Газета.Ru.

По словам российского лидера, такое решение — ответ на агрессивные высказывания высших руководителей НАТО.

Что произошло

Отношения России и Запада резко ухудшились после 24 февраля, когда началась специальная операция ВС РФ на Украине.

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