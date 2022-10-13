Российский генерал заявил, что мобилизации в стране не было со времен Великой Отечественной войны

Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ошибки в проведении мобилизации связаны с тем, что в стране ее со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Газета.Ru.

Андрей Гурулев уверен — ошибки в проведении мобилизации были связаны с недостатком опыта у ответственных за нее людей, так как мобилизация не проводилась со времен Великой Отечественной войны.

Также генерал назвал бредом информацию про вторую волну мобилизации, сообщает kp.ru

Он пояснил, что сейчас в стране «добирают» оставшееся до 300 тыс. количество призывников.

Также Андрей Гурулев сослался на Указ президента, где обозначена цифра 300 тыс. А также на слова главы Минобороны, который говорил, что мобилизовано уже 200 тыс. человек.

Ранее сообщения о новой волне мобилизации прокомментировали в Кремле.