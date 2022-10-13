Российский генерал заявил, что мобилизации в стране не было со времен Великой Отечественной войны

Андрей Гурулев уверен — ошибки в проведении мобилизации были связаны с недостатком опыта у ответственных за нее людей, так как мобилизация не проводилась со времен Великой Отечественной войны.
Также генерал назвал бредом информацию про вторую волну мобилизации, сообщает kp.ru
Он пояснил, что сейчас в стране «добирают» оставшееся до 300 тыс. количество призывников.
Также Андрей Гурулев сослался на Указ президента, где обозначена цифра 300 тыс. А также на слова главы Минобороны, который говорил, что мобилизовано уже 200 тыс. человек.
Ранее сообщения о новой волне мобилизации прокомментировали в Кремле.