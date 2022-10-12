12 октября
﻿
Жизнь

Какие льготы для мобилизованных ввели сибирские регионы. Разбор

Регионы Сибири начали вводить льготы для военнослужащих, участвующих СВО. Чем и как власти планируют помочь мобилизованным — в нашем разборе.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Иркутская область

Как сообщает «Интерфакс», в Иркутской области ускорили оформление документов на недвижимость для мобилизованных. Теперь кадастровый учет и регистрацию прав будут проводить сразу после подачи документов.

Кстати, для регистрации достаточно предъявить повестку в военкомат.

недвижимость
недвижимость
ССО

Томская область

Для семей мобилизованных из Томской области отменили плату за детский сад.

Также школьников с 5 по 11 класс, чьих родственников призвали по частичной мобилизации, обеспечат бесплатным горячим питанием.

Ранее в регионе отменили новогодние праздничные мероприятия. Вырученные средства направят на помощь военнослужащим.

Детский сад.
Детский сад.
Дмитрий Лямзин.

Кемеровская область

В Кемеровской области детям мобилизованных также обеспечат бесплатное горячее питание в школах и вузах, а еще — предоставят бесплатный отдых и оздоровление в организациях правительства Кузбасса.

Студентам-очникам компенсируют затраты на обучение и проезд в междугороднем транспорте.

Напомним, ранее власти Кемеровской области освободили военнослужащих на передовой СВО от уплаты транспортного налога на два года.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com

Омская область

В Омской области бесплатно проведут газ семьям призванных по частичной мобилизации жителей.

Финансовую поддержку окажут независимо от уровня жизни и дохода семьи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость