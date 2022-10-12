Какие льготы для мобилизованных ввели сибирские регионы. Разбор

Регионы Сибири начали вводить льготы для военнослужащих, участвующих СВО. Чем и как власти планируют помочь мобилизованным — в нашем разборе.

Иркутская область

Как сообщает «Интерфакс», в Иркутской области ускорили оформление документов на недвижимость для мобилизованных. Теперь кадастровый учет и регистрацию прав будут проводить сразу после подачи документов.

Кстати, для регистрации достаточно предъявить повестку в военкомат.

недвижимость ССО

Томская область

Для семей мобилизованных из Томской области отменили плату за детский сад.

Также школьников с 5 по 11 класс, чьих родственников призвали по частичной мобилизации, обеспечат бесплатным горячим питанием.

Ранее в регионе отменили новогодние праздничные мероприятия. Вырученные средства направят на помощь военнослужащим.

Детский сад. Дмитрий Лямзин.

Кемеровская область

В Кемеровской области детям мобилизованных также обеспечат бесплатное горячее питание в школах и вузах, а еще — предоставят бесплатный отдых и оздоровление в организациях правительства Кузбасса.

Студентам-очникам компенсируют затраты на обучение и проезд в междугороднем транспорте.

Напомним, ранее власти Кемеровской области освободили военнослужащих на передовой СВО от уплаты транспортного налога на два года.

Заем. Деньги. Оплата. unsplash.com

Омская область

В Омской области бесплатно проведут газ семьям призванных по частичной мобилизации жителей.

Финансовую поддержку окажут независимо от уровня жизни и дохода семьи.