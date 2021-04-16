Российский истребитель вылетал на перехват американского самолета-разведчика

По данным Минобороны, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Тихого океана приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.
Это был самолет RC-135 ВВС США.
Российские военные не допустили нарушения госграницы РФ, пишет bfm.ru.
Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
В сентябре 2019-го у берегов Крыма активизировались американские самолеты-разведчики. Тогда Минобороны сообщило о том, что в течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку территории России.