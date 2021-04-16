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Политика

Российский истребитель вылетал на перехват американского самолета-разведчика

Истребитель МиГ-31 был поднят на перехват разведывательного самолета США, который летел вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщает «Интерфакс».

Дозаправка МиГ-31.
Дозаправка МиГ-31.
vk.com/mil

По данным Минобороны, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Тихого океана приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.

Это был самолет RC-135 ВВС США.

Российские военные не допустили нарушения госграницы РФ, пишет bfm.ru.

Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.

В сентябре 2019-го у берегов Крыма активизировались американские самолеты-разведчики. Тогда Минобороны сообщило о том, что в течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку территории России.

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