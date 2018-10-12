Российский министр о прожиточном минимуме пенсионера: «Вы станете моложе»

Дискуссия развернулась на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе. Депутат предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум — в области это 7241 рубль.
Глава ведомства Наталья Соколова ответила, что может «составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное , но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!».
В ответ на предложение депутата «прочувствовать это на своей шкуре» министр заверила, что она «человек достаточно решительный», но боится, «что статус министра этого не позволит».