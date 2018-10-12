Российский министр о прожиточном минимуме пенсионера: «Вы станете моложе»

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова на одном из заседаний в облдуме заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Так она ответила на предложение депутата пожить на эти деньги. Историю публикует Лента.ру со ссылкой на местные источники.

Дискуссия развернулась на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе. Депутат предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум — в области это 7241 рубль.

Наталья Соколова. saratov.gov.ru

Глава ведомства Наталья Соколова ответила, что может «составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное , но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!».

В ответ на предложение депутата «прочувствовать это на своей шкуре» министр заверила, что она «человек достаточно решительный», но боится, «что статус министра этого не позволит».