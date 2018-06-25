В Алтайском крае уменьшился прожиточный минимум. На что это повлияет?

Прожиточный минимум в регионах России рассчитывают задним числом на основе данных Росстата о ценах на товары, входящих в потребительскую корзину, и обязательных платежей. Это основа для расчета размера адресной помощи малоимущим семьям, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и других мер соцподдержки.

Устанавливают его обычно ежеквартально (за предыдущий квартал), но в нашем случае документ - постановление правительства края №208 от 14 июня - подписал уже врио губернатора Виктор Томенко.

Насколько уменьшился ПМ?

Итак, согласно этому документу, прожиточный минимум в крае на 4 квартал 2017 года составляет:

на душу населения — 8657 рублей. То есть на 795 рублей (или 8,4%) меньше, чем в 3-м квартале;

для трудоспособного населения — 9196 рублей, то есть на 894 рублей (8,8%) меньше;

для пенсионеров — 7009 рублей, то есть на 684 рублей (8,9%) меньше;

для детей — 8950 рублей, то есть на 586 рублей (6,1%) меньше.

Почему он снизился?

В министерстве труда и социальной защиты края пояснили: уменьшение ПМ обусловлено снижением в 4-м квартале цен на столовые корнеплоды (в среднем на 40,4%, в том числе на картофель — на 42%), фрукты (10,2%), крупы и бобовые (на 7,5 %), мясопродукты (на 0,8 %).

Почему ПМ отличается для разных групп населения? Считается, что они потребляют разное количество продуктов. Например, по федеральному закону, трудоспособные граждане потребляют 100,4 кг картофеля в год, пенсионеры 80 кг, ребенок — 88,1 кг.

Изменятся ли размер социальных выплат после 14 июня?

Пенсии

Пожилые люди с маленькой пенсией, причем неработающие, получают из федерального бюджета доплату до уровня прожиточного минимума. Означает ли это, что доплата уменьшится? Нет.

Чтобы рассчитать, сколько таким пенсионерам надо доплатить, принимается специальный региональный закон. И в нем на каждый год утверждают особый размер прожиточного минимума пенсионера. То есть не тот, который указан в постановлении №208 (!).

На 2018 год ПМ пенсионера для этой цели составляет 8 543 рубля. И он останется таким в течение всего года. Кстати, сейчас минтруда России разработал законопроект, чтобы сделать ПМ пенсионеров единым для всей страны.

МРОТ

Напомним, минимальный размер оплаты труда (минимальная зарплата) с 1 мая не может быть меньше прожиточного минимума. В данном случае изменений тоже не предвидится: размер МРОТ с 1 мая установлен федеральным законом, согласно которому он не должен быть менее 11 163 рублей в месяц.

В Алтайском крае к этой сумме прибавляется районный коэффициент.

Выплаты из материнского капитала

С 2018 года семьи, признанные нуждающимися, у которых в 2018 году родился или усыновлен второй ребенок, могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала. Выплата равна прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

Но размер выплаты в этом году тоже не изменится. Потому что при его определении используется прожиточный минимум, установленный в регионе за второй квартал 2017 года. А это 9 434 рубля.

Претендовать на выплату могут те семьи, чей доход в расчете на одного члена семьи ниже 15 003 рублей — это 1,5-кратный размер все того же прожиточного минимума за второй квартал 2017 года.

Кстати, с начала года от владелиц сертификатов принято 110 заявлений, и прием продолжается. Большая часть подавших заявление уже получают выплаты, пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Пособие на ребенка и ЕДВ на третьего и последующих детей

В Алтайском крае выплачивается еще и региональное пособие на ребенка и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет.

Чтобы получать пособие и ЕДВ, доход семьи на одного ее члена должен быть ниже прожиточного минимума по основным группам населения, действующего на дату обращения за соцподдержкой. Такое пояснение дал врио министра труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов.

Министр отметил, что уменьшение прожиточного минимума, принятое постановлением от 14 июня, не коснется тех, кому пособие назначено (либо они обратились за выплатами) до 14 июня.

Из этого можно сделать вывод, что тех, кто обратился после 14-го, изменения коснутся — ведь планка нуждаемости немного снизилась.

Субсидии на ЖКХ

Субсидии на оплату услуг ЖКХ будут пересчитаны с даты вступления в силу изменения о ПМ. Какие-либо документы при этом предоставлять не надо.

С чем связан перерасчет? С тем, что максимально допустимая доля расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи у семей с разным уровнем дохода разная.

Если средний доход на одного члена семьи больше двух ПМ, она равна 22%.

Если меньше двух ПМ, то 18%.

Если же среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума, максимально допустимая доля будет еще меньше, в этом случае при расчете применят особый коэффициент.

Из ответа врио министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова:

— Размер субсидии определяется как разница между расходами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер субсидии — это разница между расходами на оплату услуг ЖКХ, рассчитанными исходя из стандарта стоимости услуг (утверждены управлением по тарифам), и совокупным доходом, умноженным на 0,18 (или 0,22).

Если новая субсидия будет больше прежней, то все, что за этот промежуток времени не доплатят, вам как получателю субсидии перечислят чуть позже.

Если она будет меньше выплаченной субсидии, то возврат излишне выплаченных средств за период с даты вступления в силу изменений (с 14 июня) до даты перерасчета не производится.