Минтруд прокомментировал сообщения о введении единого прожиточного минимума пенсионеров

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минтруд предлагает законодательно закрепить единую методику расчета прожиточного минимума для пенсионеров как на федеральном уровне, так и для субъектов РФ. При этом ряд изданий трактовал эту информацию как план введения единого прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста независимо от региона проживания.

"Минтруд России предлагает установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации. В настоящее время готовятся соответствующие изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"", — пояснили в Минтруде.

Планируется, что величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год в целях установления социальной доплаты к пенсии как в целом по России, так и в регионах, будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года, пишет polit.ru. Это исключит возможные занижения и завышения ПМП, подчеркнули в ведомстве.

26 октября 2017 года на сессии АКЗС депутаты приняли законопроект "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2018 год". Он составит 8543 рубля.