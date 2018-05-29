Минтруд: 70% бедных россиян составляют семьи с детьми

Почти 70% россиян от всего количества бедных в России — это семьи с детьми, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина
— Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей, — рассказал Максим Топилин.
Глава Минтруда заявил, что для изменения ситуации в ближайшее время необходимо рассмотреть дополнительные меры. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и выполнение майских указов должны привести к улучшению ситуации с доходами семей.
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