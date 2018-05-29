Минтруд: 70% бедных россиян составляют семьи с детьми

— Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей, — рассказал Максим Топилин.