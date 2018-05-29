Пьем, едим и лечимся. Названа пятерка самых продаваемых в России товаров

Россияне чаще всего покупают хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкое спиртное, пишут "Известия" со ссылкой на оператора фискальных данных "Таском", который получает информацию от магазинов через онлайн-кассы.
Во вторую по популярности пятерку продаваемых в РФ групп товаров входят пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки (и нектары).
А вот если выяснить, за что же мы больше платим, то на первом месте пойдет водка и прочий крепкий алкоголь, на втором — лекарства, далее идут табачные изделия, колбаса и пиво. Как пишет издание, за последние полгода этот рейтинг не менялся.
Что говорят эксперты
Эксперты "Известий" по поводу этих данных о покупательских предпочтениях россиян говорят, что в России во всем мире здоровый образ жизни — пока удел отдельных людей, большая часть населения не привержена здоровому образу жизни.
Константин Головкин,
руководитель коммерческого департамента "Такском":
— Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление.
По его мнению, такое потребительское поведение может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения. Также эксперт отметил обилие доступных продуктов, дающих быстрое насыщение и имеющих яркий вкус. При этом такая еда не способствует формированию привычек качественного питания.
Однако некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни — в них алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.