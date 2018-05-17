Барнаул оказался в десятке самых бедных городов России

Эксперты проанализировали основные социально-экономические показатели в 35 городах с населением более 500 тысяч человек. Россиянам предложили оценить своё благосостояние по пятибалльной шкале, где "1" означает, что денег с трудом хватает на еду, а "5" — финансы позволяют купить даже недвижимость. На основе полученных данных социологи и рассчитали "индекс бедности".

Барнаул занял в рейтинге 8-е место. Доля критически бедных людей в нашем городе — 0,25, а малообеспеченных - 0,64. Доля критически бедной молодежи — 0,44. Индекс бедности — 0,5.

Самыми бедными городами стали Тольятти (индекс 0,8 балла), Астрахань (0,68) и Пенза (0,6). Во Владивостоке, Москве и Екатеринбурге критически бедных людей меньше 10%, а количество малообеспеченных не превышает 46%.

Исследователи отмечают, что ситуация улучшается, и за последние 11 лет число бедных сократилось в три раза.