Минстрой оценил качество городской среды в Барнауле как "плохое"

Минстрой России опубликовал результаты рейтинга качества городской среды. В Барнауле специалисты назвали его "плохим". Хуже всего в городе ситуация с общественно-деловой инфраструктурой, а также с озеленением, водными пространствами и жильем.
На сайте указано, что цель индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. Система оценки состоит из 30 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев.
Барнаул попал в рейтинг крупных городов. Положительные оценки получили социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство и уличная инфраструктура. В общем зачете город набрал 140 баллов из 300 возможных.
По полученным оценкам Барнаул можно сравнить с Ярославлем, Грозным, Севастополем и другими городами.
Несмотря на низкий рейтинг озеленения, в Барнауле продолжает уменьшаться число деревьев. Недавно на официальном сайте города сообщили, что в Барнауле планируют спилить больше 300 деревьев и благоустроить зеленые зоны. На эти цели выделили 29,2 млн рублей.
Ранее масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно.
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