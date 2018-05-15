Минстрой оценил качество городской среды в Барнауле как "плохое"

На сайте указано, что цель индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. Система оценки состоит из 30 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев.

Барнаул попал в рейтинг крупных городов. Положительные оценки получили социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство и уличная инфраструктура. В общем зачете город набрал 140 баллов из 300 возможных.

По полученным оценкам Барнаул можно сравнить с Ярославлем, Грозным, Севастополем и другими городами.

Несмотря на низкий рейтинг озеленения, в Барнауле продолжает уменьшаться число деревьев. Недавно на официальном сайте города сообщили, что в Барнауле планируют спилить больше 300 деревьев и благоустроить зеленые зоны. На эти цели выделили 29,2 млн рублей.

Ранее масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно.