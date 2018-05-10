Алтайская госинспекция назвала лучшие и худшие управляющие компании края

Лучшие результаты в Барнауле показали управляющие компании "Инициатива 1", "Ленточный бор", "Любимый город" и "Маяк". В Бийске отличились компании "Баярд", "Чистый город" и "СИБЭКОМ". В Рубцовске со своей работой хорошо справляются "УК "Надежда" и "УК Центр +".

В число аутсайдеров в Барнауле попали "УК Индустриальная", "ТРЕСТ" и "Прогресс Плюс". В Бийске инспекторы оказались недовольны работой "УК РЭУ-3" и "УК Сервис Групп".

Интересно, что УК "Индустриальная", которой ранее владел Денис Сучков, за последние три месяца стала объектом 19 проверок. Госинспекция выявила в ее работе 15 нарушений и выдала 8 предписаний. 12 апреля ведомство разбирало спор УК и жителей 19 домов, которые пожелали отказаться от услуг компании. Недавно освободившийся Денис Сучков присутствовал на встрече как "представитель" УК.

Большее число проверок испытала только "ДЕЗ-2 Ленинского района" — 33. Но эта УК даже с 20-ю нарушениями и 12-ю предписаниями не стала худшей. Скорее всего, это связано с тем, что у этой УК во владении находятся 179 домов, а у "Индустриальной" всего 42.

УК "Прогресс плюс" прошла 16 проверок, по итогам которых ей выдали 7 предписаний по 8-ми нарушениям. А у бийской компании "Сервис Групп" нашли аж 30 нарушений на 22 дома.

В Госинспекции считают, что этот рейтинг поможет подтолкнуть аутсайдеров к более продуктивной работе, поскольку жильцы, недовольные результатами обслуживания, могут отказаться от их услуг.

Справка

На территории Алтайского края с 1 мая 2015 года выдали 222 лицензии управляющим компаниям. Четыре из них прекратили существование.