Какого? В России составили рейтинг самых матерящихся городов

В Топ-30 самых матерящихся городов России попали пять сибирских столиц. Этот рейтинг составило маркетинговое агентство Zoom Market.
На первое место попала Пермь. Вторую и третью строчки занимают Воронеж и Иваново. В первой десятке есть лишь один сибирский город — Кемерово стоит на седьмом месте.
Москва и Питер оказались далеко не самыми матерящимися. Столица оказалась на 18-м месте, а родина Шнура — Питер — на 23-м.
На 19-й строчке идет Томск, на 22-й — Иркутск, на 27 и 28 местах Новосибирск и Омск.
А как же Барнаул? Он в этот рейтинг не попал, ...!
Как составлялся рейтинг
Организаторы провели соцопрос. Жителям 30 городов задавались три вопроса:
- Вы ругаетесь матом?
- Как часто Вы ругаетесь матом?
- Сегодня Вы ругались матом?
Исходя из ответов, сформировали рейтинг самых матерящихся городов России. Организаторы не уточняют, отвечали ли на их вопросы матом.
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства Zoom Market прокомментировал результаты рейтинга:
— Мы были несколько удивлены полученными результатами.
Всего были опрошены 3000 человек.
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