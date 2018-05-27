Увеличили ли в Алтайском крае суммы пособий по беременности и родам?

— 1 мая 2018 года в России повысили минимальный размер оплаты труда. Впервые в современной истории он сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11?163 рубля. Вместе с тем увеличились и размеры социальных пособий, "привязанных" к МРОТу.

Так, для жительниц Алтайского края минимальный размер пособия по беременности и родам вырос почти на девять тысяч рублей — до 59 087 рублей. В муниципалитетах края, где районный коэффициент составляет 20%, минимальные декретные установлены на уровне 61 656 рублей.

Также увеличился размер минимального пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Теперь на первенца ежемесячно будут выплачивать минимум 5 134,98 рубля, а в муниципалитетах с районным коэффициентом 20% — 5 358,24 рубля. Размер минимальной выплаты на второго и последующих детей остался прежним и составляет 7 227,35 и 7 541,58 рубля соответственно.

Отметим, что изменения коснулись только женщин, имеющих право на минимальные декретные выплаты и оформивших отпуск в связи с материнством после 1 мая 2018 года. Выплаты по страховым случаям, наступившим до этой даты, перерасчёту не подлежат.

В связи с повышением МРОТ изменился и минимальный среднедневной заработок для расчета пособий по временной нетрудоспособности. Он увеличился на 55,03 рубля (при страховом стаже более 8 лет).

Увеличение МРОТа не повлияло на размер страхового взноса для предпринимателей, заключивших в 2018 году договор добровольного страхования.