Увеличили ли в Алтайском крае суммы пособий по беременности и родам?

Марина из Алейска спрашивает: "Правда ли, что из-за повышения МРОТ увеличились и суммы пособий по беременности и родам?"
В Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ сообщили:
— 1 мая 2018 года в России повысили минимальный размер оплаты труда. Впервые в современной истории он сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11?163 рубля. Вместе с тем увеличились и размеры социальных пособий, "привязанных" к МРОТу.
Так, для жительниц Алтайского края минимальный размер пособия по беременности и родам вырос почти на девять тысяч рублей — до 59 087 рублей. В муниципалитетах края, где районный коэффициент составляет 20%, минимальные декретные установлены на уровне 61 656 рублей.
Также увеличился размер минимального пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Теперь на первенца ежемесячно будут выплачивать минимум 5 134,98 рубля, а в муниципалитетах с районным коэффициентом 20% — 5 358,24 рубля. Размер минимальной выплаты на второго и последующих детей остался прежним и составляет 7 227,35 и 7 541,58 рубля соответственно.
Отметим, что изменения коснулись только женщин, имеющих право на минимальные декретные выплаты и оформивших отпуск в связи с материнством после 1 мая 2018 года. Выплаты по страховым случаям, наступившим до этой даты, перерасчёту не подлежат.
В связи с повышением МРОТ изменился и минимальный среднедневной заработок для расчета пособий по временной нетрудоспособности. Он увеличился на 55,03 рубля (при страховом стаже более 8 лет).
Увеличение МРОТа не повлияло на размер страхового взноса для предпринимателей, заключивших в 2018 году договор добровольного страхования.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.