Российский посол, говоря о правах человека, посоветовал США «не учить жить»

Антонов заявил, что Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека. По его словам, Россию объявили противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивают военный потенциал.
«Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил дипломат, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб».
Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике».
«Ни у кого нет права учить нас, как жить», — подчеркнул российский посол.
В связи с этим он упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
«Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия. При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — заявил Антонов.