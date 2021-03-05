Российский посол, говоря о правах человека, посоветовал США «не учить жить»

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии Вашингтона относительно прав человека в России, пишет РБК .

Антонов заявил, что Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека. По его словам, Россию объявили противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивают военный потенциал.

«Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил дипломат, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб».

Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике».

«Ни у кого нет права учить нас, как жить», — подчеркнул российский посол.

В связи с этим он упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.