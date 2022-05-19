Российский продюсер снимет сериал о приходе к власти Путина

В основу ляжет книга журналиста Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать», пишет Variety. Книга основана на серии интервью с ближайшим окружением Путина.

Как рассказывает сам Роднянский, эта история покажет эволюцию мышления президента РФ. По его мнению, сериал станет российской версией «Карточного домика»., пишет bfm.ru.

Контракт

В прошлом году компания Роднянского AR Content подписала контракт с Apple TV+ на разработку и производство телесериалов. Она стала первой компанией за пределами США и Великобритании, заключившей подобное соглашение со стриминговым сервисом.

Карточный домик — американский политический триллер, стриминговый телесериал, созданный Бо Уиллимоном.

Ранее эксперт рассказал о самом трудном выборе Путина за 20 лет.