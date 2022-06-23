Российский спецборт для вывоза дипломатов и их семей не смог приземлиться в США

«В администрации президента США предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — говорится в комментарии Захаровой.