Российский спецборт для вывоза дипломатов и их семей не смог приземлиться в США

«В администрации президента США предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — говорится в комментарии Захаровой.
Она назвала отказ США «очередным враждебным шагом» и предупредила о контрмерах со стороны РФ, «в том числе асимметричного характера», пишет bfm.ru.
Об ответных действиях Москва уведомит Вашингтон в официальном порядке.
Ранее итальянский журналист упал в обморок после интервью с Захаровой.