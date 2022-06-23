23 июня
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Политика

Российский спецборт для вывоза дипломатов и их семей не смог приземлиться в США

Вашингтон не выдал разрешение на пролет российского спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, которым было предписано покинуть США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

«В администрации президента США предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — говорится в комментарии Захаровой.

Она назвала отказ США «очередным враждебным шагом» и предупредила о контрмерах со стороны РФ, «в том числе асимметричного характера», пишет bfm.ru.

Об ответных действиях Москва уведомит Вашингтон в официальном порядке.

Ранее итальянский журналист упал в обморок после интервью с Захаровой.

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