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26 июня
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Политика

Российский военный самолет прибыл в Венесуэлу

Российский военный самолет прилетел в Венесуэлу для обслуживания ранее поставленного военного оборудования, сообщает «Интерфакс».

Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла.
Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла.
СС0

По словам замглавы МИД РФ России Сергея Рябкова, прибытие самолета не является признаком российского военного присутствия в стране, а также попыткой дестабилизировать ситуацию. Речь идет о плановой работе по ранее заключенным контрактам в военно-технической сфере.

О появлении российского Ил-62 с бортовым номером RA-86496 в аэропорту Каракаса 25 июня сообщил Reuters, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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