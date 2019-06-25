Российский военный самолет прибыл в Венесуэлу

Российский военный самолет прилетел в Венесуэлу для обслуживания ранее поставленного военного оборудования, сообщает « Интерфакс ».

По словам замглавы МИД РФ России Сергея Рябкова, прибытие самолета не является признаком российского военного присутствия в стране, а также попыткой дестабилизировать ситуацию. Речь идет о плановой работе по ранее заключенным контрактам в военно-технической сфере.

О появлении российского Ил-62 с бортовым номером RA-86496 в аэропорту Каракаса 25 июня сообщил Reuters, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.