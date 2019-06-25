Российский военный самолет прибыл в Венесуэлу

По словам замглавы МИД РФ России Сергея Рябкова, прибытие самолета не является признаком российского военного присутствия в стране, а также попыткой дестабилизировать ситуацию. Речь идет о плановой работе по ранее заключенным контрактам в военно-технической сфере.
О появлении российского Ил-62 с бортовым номером RA-86496 в аэропорту Каракаса 25 июня сообщил Reuters, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.